Aantal schaamlipcorrecties wereldwijd flink toegenomen

Dat meldt the Independent. De krant baseert het bericht op een onderzoek van de International Society of Aesthetic Plastic Surgery. Het gaat specifiek om een verkleining van de binnenste schaamlippen. Voor het onderzoek zijn 35.000 artsen ondervraagd in 106 landen.

Nederlandse situatie

"In Nederland zien we geen explosieve groei van het aantal schaamlipcorrecties", zegt Ali Pirayesh, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Plastisch Chirurgen en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Esthetische Plastische Chirurgie, tegen NU.nl. "Maar we zien wel een toename in het aantal lichaamscorrecties in het algemeen, onder andere door de invloed van sociale media."

Pirayesh noemt een mogelijke reden voor de toename van het aantal vaginale operaties. "De laatste jaren zien we de trend dat steeds meer vrouwen hun vaginale gebied laten ontharen. Daardoor kan het vrouwen ineens meer opvallen hoe ze er 'daaronder' uitzien." Hij wil dat de operaties wel om de juiste redenen uitgevoerd worden. "Wij maken patiënten die een operatie overwegen eerst duidelijk dat vagina's er gevarieerd uit kunnen zien - perfecte symmetrie komt niet voor."