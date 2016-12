Liever minder zorgpolissen

Negentig procent van de verzekerden heeft een polis bij een van de vier grote verzekeringsconcerns. Deze concerns hebben verschillende aanbieders onder zich, de labels, die veel verschillende polissen aanbieden.

Identieke polissen

De Consumentenbond constateert dat de voorwaarden van restitutiepolissen bij de aanbieders binnen één concern identiek zijn. Ook in naturapolissen zijn geen of nauwelijks verschillen in de voorwaarden én contractering te vinden. Ze bieden dus dezelfde vergoedingspercentages en hebben veelal dezelfde aanbieders gecontracteerd, maar ze verschillen wel in de hoogte van de premie.

Snoeien

De Consumentenbond wil dat de NZa gaat snoeien in het aantal polissen en dat alleen de polissen die zich daadwerkelijk inhoudelijk onderscheiden overblijven. De echte verschillen tussen de polissen zouden transparant moeten zijn.

Restitutie, Natura of Budget

Wisselen van zorgverzekeraar kan een verstandige stap zijn. Doordat de premies volgend jaar stijgen, kunt u mogelijk een besparing realiseren door over te stappen. Om een goede keuze te maken, is de eerste stap bepalen welke verzekering het beste bij u past. Iedereen is verplicht een basisverzekering af te sluiten. Er zijn drie soorten, die allemaal dezelfde dekking bieden. Zij verschillen echter in keuzevrijheid ten aanzien van de zorgverlener.

Verschillen

Met een restitutiepolis krijgt u de zorg bij iedere zorgverlener volledig vergoed. Met een natura- en budgetpolis krijgt u alleen de zorg bij gecontracteerde zorgverleners volledig vergoed. Bij niet-gecontracteerde zorgverleners vergoedt de verzekering slechts een deel van de kosten. Naturapolissen hebben contracten met meer zorgverleners dan budgetpolissen.

Eigen risico

De basisverzekering heeft een eigen risico van €385. Een verzekerde die weinig tot geen zorgkosten maakt, kan kiezen voor een hoger eigen risico van maximaal 885 euro. Een hoger eigen risico leidt namelijk tot een lagere premie. Wie een ruimere dekking wil dan alleen de basisverzekering, kan een aanvullende verzekering afsluiten. Hiervoor is het wel belangrijk dat u eerst uw wensen op een rijtje zet en dan vervolgens zoekt naar de verzekering die het beste bij uw wensen past.

Vergelijken

Nadat u helder hebt welke verzekering het beste bij u past, kunt u de verschillende aanbieders met elkaar gaan vergelijken. Het opzeggen van de oude verzekering kan tot het eind van het jaar. U kunt tot het einde van januari een nieuwe verzekering afsluiten. Voor de basisverzekering hebben verzekeraars een acceptatieplicht.