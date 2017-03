Weglaten 'ten minste houdbaar tot' leidt tot minder verspilling

Dat blijkt uit kwantitatief onderzoek van Wageningen Food & Biobased Research, uitgevoerd in opdracht van staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken.

Fabrikanten zijn verplicht een houdbaarheidsdatum op het etiket te vermelden. Alleen op producten die op een speciale lijst staan, hoeft dat niet. Van Dam wil deze lijst fors uitbreiden met lang houdbare producten. Denk aan macaroni, spaghetti, couscous, griesmeel en rijst. Dat kan zonder dat de voedselveiligheid in het geding komt. De Europese Commissie is tot nu toe terughoudend geweest om de lijst met producten uit te breiden. Wellicht brengt dit onderzoek daarin verandering.

THT = ten minste houdbaar tot

Consumenten verspillen gemiddeld zo’n 47 kilo voedsel per persoon per jaar. Ook lang houdbare producten met een THT-datum, zoals koffie en thee, pasta, rijst of bonen in blik, worden soms weggegooid. Meestal is dat niet nodig. THT staat namelijk voor 'ten minste houdbaar tot' en deze producten kun je vaak ook ná de datum nog eten. Zet je zintuigen in om deze producten te beoordelen. Als het product er nog goed uitziet, goed ruikt en smaakt, dan kun je het nog prima nemen. Alleen producten met een TGT-datum (te gebruiken tot) kun je na de datum beter niet meer eten: de kans op bederf is dan groot. De TGT-datum vind je op producten die snel bederven zoals vers(e) vlees en vis.