Nieuwe Schijf van Vijf toepassen voor veel mensen lastig

Het merendeel van de klanten is wel op de hoogte van de introductie van de nieuwe Schijf van Vijf (92 procent), maar de adviezen toepassen in het dagelijks leven blijkt voor veel mensen lastig. Zo geeft 13 procent van de respondenten aan de Schijf van Vijf niet goed genoeg te kennen om het te gebruiken en heeft 10 procent hier gewoon geen behoefte aan. Dat komt neer op bijna een kwart van alle ondervraagden.

Verder geeft 29 procent aan wel te proberen te eten volgens de Schijf van Vijf maar dat dit niet elke dag lukt.

Onvoldoende kennis

Voldoende kennis over de inhoud van de Schijf van Vijf ontbreekt bij veel respondenten. Opvallend hierbij is dat het advies over de dagelijkse hoeveelheid groenten en fruit bij veel mensen niet bekend is. Zo weet 38 procent niet dat er wordt geadviseerd twee stuks fruit per dag te eten en weet 51 procent niet dat het advies is om 250 gram groenten per dag te eten.

Verder wist 63 procent van de ondervraagden niet dat peulvruchten horen het vak met vlees, vis en eieren. 58 procent was niet op de hoogte van het nieuwe advies omtrent het eten van vis: het Voedingscentrum raadt aan om één keer per week vis op het menu te zetten.

Positief is dat 88 procent van de respondenten op de hoogte is van het nieuwe advies omtrent het eten van dagelijks een handje noten.