In Nederland heerst een milde griepepidemie

In de wintermaanden lopen veel mensen te snotteren en te hoesten. Het kan een verkoudheid zijn maar ook griep. Bij snel stijgende koorts, hoofdpijn, fikse keelpijn, hoesten, spierpijn, is de kans groot dat het griepvirus je te pakken heeft. Ook misselijkheid en diarree kunnen erbij horen. Vooral bij ouderen die niet gevaccineerd zijn kan griep leiden tot een longontsteking.

Epidemie

Er is sprake van een griepepidemie als de peilstationshuisartsen twee weken achter elkaar meer dan 51 op de 100.000 mensen met griepachtige klachten rapporteren en virologisch onderzoek door het RIVM het griepvirus aantoont in neus- en keelmonsters van deze patiënten.

Dit seizoen begint de griepepidemie enkele weken eerder dan voorgaande jaren. Afgelopen week kwamen 61 op de 100.000 inwoners met griepachtige klachten bij hun huisarts. In 24 procent van de afgenomen neus- en keelmonsters is in het laboratorium griepvirus gevonden, vooral A(H3N2). Verder zijn in de monsters verkoudheidsvirus en RS-virus gevonden.

Voldoende drinken

"Het gaat tot nu toe om een milde epidemie. De meeste mensen zijn er met een paar dagen rust, voldoende drinken en zo nodig pijnstillers weer bovenop. Als de koorts langer aanhoudt dan vijf dagen, de klachten erger zijn dan je zou verwachten bij griep of je krijgt last van benauwdheid, is het verstandig contact op te nemen met de huisarts", zegt NIVEL-onderzoeker, epidemioloog en huisarts Gé Donker.