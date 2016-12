'Informatie over medicijnen vaak onduidelijk'

Veel Nederlanders gebruiken medicijnen. Het is van groot belang dat deze mensen goed geïnformeerd worden over de werking van deze medicijnen en wat dit betekent voor hun dagelijks leven. Deze informatie blijkt niet altijd makkelijk te vinden en is ook niet altijd begrijpelijk.

Kortere bijsluiter

Vrijwel iedereen kent en gebruikt de bijsluiter. Van de mensen die op zoek gaan naar informatie over medicijnen, doet 89 procent dat in de bijsluiter. Daarmee is dit een belangrijke bron van informatie, die wel beter kan worden benut. Patiënten vinden dat er verbeteringen nodig zijn aan de bijsluiter. "De informatie in de bijsluiter moet korter, gemakkelijker en met een duidelijkere vormgeving. Bijsluiters die apothekers zelf meegeven zijn vaak al korter en gemakkelijker en patiënten begrijpen de informatie daarin beter", aldus NIVEL-onderzoeker Liset van Dijk.

Uit het onderzoek blijkt ook dat een deel van de patiënten niet alle relevante informatie over hun medicijnen kan vinden op het internet. Het aanbod van digitale informatie over medicijnen is enorm groot en de patiënten kunnen niet altijd websites met betrouwbare informatie vinden.

Zorgverleners kunnen patiënten hierin de weg wijzen. Ook binnen een website moet de informatie makkelijker te vinden zijn. Uit een test onder 25 patiënten bleek dat twee derde moeite had informatie te vinden op websites.

Input van patiënten in het ontwikkelen en testen van informatiebronnen is cruciaal, stelt Van Dijk. "Inbreng van laaggeletterden hierbij kan bijvoorbeeld helpen teksten voor grote groepen patiënten toegankelijk te maken. Laag opgeleiden hebben al op jongere leeftijd een achterstand in het zoeken, vinden en begrijpen van informatie. Ook voor oudere migranten is het niet eenvoudig begrijpelijke informatie te vinden."