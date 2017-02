Griepepidemie neemt langzaam af

Afgelopen week gingen 82 op de 100.000 mensen naar de huisarts met griepsymptomen. Een week eerder waren dat er 102 en de week daarvoor 122, blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Nivel.

Als twee weken achter elkaar meer dan 51 op de 100.000 mensen griep hebben, is er sprake van een epidemie. Dat betekent dat veel mensen tegelijk dezelfde ziekte hebben. Een gemiddelde griepepidemie duurt acht weken.

Milde griepepidemie

Hoewel de griepgolf nu langer duurt dan normaal, spreekt het Nivel van een milde epidemie. Huisartsen zien vooral veel jonge kinderen tot vier jaar en 65-plussers met griepverschijnselen.

Nivel houdt de griep in Nederland in de gaten via een representatieve groep van huisartsen in het hele land.