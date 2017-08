Ruim 700 meldingen over vergiftigingen door supplementen

In 2016 ontving het NVIC 740 meldingen over voedingssupplementen. Het gaat daarbij niet om vitamine- en mineralenpreparaten, maar om bijvoorbeeld afslankpillen of poeders die je kunt innemen om beter te kunnen sporten.

De meldingen gingen vaak over jonge kinderen die per ongeluk een voedingssupplement hadden ingenomen. Daarnaast waren er volwassenen die klachten kregen na het gebruik van supplementen.

Vooral sport- en afslankmiddelen risicovol

De meeste meldingen (489) gingen over rustgevende supplementen. Het meest risicovol zijn stimulerende sport- en afslankmiddelen. Hierin zitten vaak illegale stoffen die serieuze gezondheidsklachten kunnen geven.

In 2016 ontving het NVIC opvallend veel meldingen over zogenoemde 'pre-workout' poeders. Deze neem je in voor het sporten. Gegevens van het NVIC, de NVWA en eerdere publicaties tonen aan dat deze producten regelmatig verboden stoffen bevatten die bij een intensieve training een hoog risico op gezondheidsproblemen geven. Dit kan in sommige gevallen leiden tot levensbedreigende situaties.

Etiket

Uit onderzoek is gebleken dat de informatie op het etiket van voedingssupplementen niet altijd klopt met wat er daadwerkelijk in het supplement zit. De vermelde hoeveelheden wijken af, of er zitten stoffen in het supplement die niet op het etiket genoemd worden. Soms worden zelfs geneesmiddelen of verboden stoffen in voedingssupplementen aangetroffen.

Wanneer naar de huisarts?

Het NVIC raadt aan om altijd je huisarts te raadplegen als je klachten krijgt na het gebruik van een supplement. Neem het product dan mee naar je huisarts, hij of zij kan vervolgens contact opnemen met het NVIC voor overleg.