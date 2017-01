KNSB: draag helm bij schaatsen op natuurijs

"We zien meer ongevallen met hoofdletsel op het moment dat er op natuurijs geschaatst kan worden, zoals in februari 2012", zegt Hans Kool van de KNSB in de krant.

Sinds vorig jaar is het voor marathonschaatsers verplicht om een helm te dragen. De bond wil niet dat het ook voor recreatieve schaatsers verplicht wordt, maar hoopt wel dat het merendeel er één gaat dragen.

Kool verwacht dat het dragen van een schaatshelm steeds normaler wordt en dat binnen drie jaar iedereen er één draagt. De komende dagen wordt er nog vorst verwacht en kan er mogelijk op natuurijs geschaatst worden.