Urenlang hoge concentratie fijnstof in huis na koken

Bakken en braden blijkt veel fijnstof te genereren. TNO onderzocht de luchtkwaliteit in negen woningen. Volgens onderzoeker Piet Jacobs van TNO is het nog onduidelijk wat de impact van fijnstof die bij het koken vrijkomt op de gezondheid is.

Impact

"Daar is helaas nog niets over bekend. We hebben tot nu toe alleen informatie over de effecten van fijnstof in de buitenlucht. Gelukkig worden de sensoren die wij gebruiken steeds compacter en gevoeliger, dus ik hoop over niet al te lange tijd onderzoek te kunnen doen naar de effecten van fijnstof binnenshuis", aldus Jacobs.

"Goede kookafzuiging is heel belangrijk," zegt Jacobs. En dat blijkt een probleem. Voor een goede afzuiging heeft een afzuigkap minimaal een vermogen van 300 m3/uur nodig. Het onderzoek van TNO laat zien dat dit in een aantal huizen slechts 40 m3/uur was. Volgens de bouwregelgeving moet die capaciteit minimaal 75 m3/uur zijn. Dat vindt Jacobs dan ook veel te laag. Zeker in goed geïsoleerde nieuwe huizen kan de kooklucht (en daarmee het fijnstof) uren blijven hangen. Bovendien worden er steeds meer open keukens gebouwd en kun je niet de keukendeur dichtdoen om verspreiding van de kooklucht naar bijvoorbeeld de woonkamer te voorkomen.

Bouwregelgeving herzien

Het onderzoeksinstituut pleit er dan ook voor om de ontwerpcapaciteiten voor keukenafzuiging in de bouwregelgeving te herzien. Dat zou met name moeten gebeuren in goed geïsoleerde huizen. Oplossingen zouden kunnen zitten in efficiëntere afzuigkappen en meer afzuigcapaciteit door ruimere afvoerbuizen.