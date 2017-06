Gezond eten bij chronische ziekte helpt

De onderzoekers inventariseerden in opdracht van ZonMw de bestaande kennis over de rol van voeding in de behandeling van chronische ziekten. De onderzoekers geven in hun rapport aanbevelingen voor onderzoek, beleid en praktijk.

Weinig aandacht voor voeding als behandeling

Voor chronische ziekten bestaan behandelrichtlijnen, waarin ook voedingsadviezen staan. Die voedingsadviezen worden vrijwel niet ingezet om de chronische ziekte te behandelen. Ze worden vooral gebruikt om ziekte te voorkomen, de voortgang te stoppen en complicaties te voorkomen. Om voeding in te zetten als behandeloptie is er wel meer onderzoek nodig. Er is nu namelijk nog erg weinig goed onderzoek beschikbaar.

Meer scholing voor artsen

De onderzoekers geven aan dat voeding een belangrijke plek verdient in de behandeling van chronische ziekten. Daarvoor is het nodig dat voeding meer aandacht krijgt in de opleiding van artsen, verpleegkundigen en praktijkondersteuners. Ze moeten daarin ook les krijgen over de rol en expertise van een diëtist.

Gezond eten volgens de Schijf van Vijf als basis

Voor mensen met een chronische ziekte vormt eten volgens de Schijf van Vijf een goede basis. Daarbinnen kunnen aanpassingen of aanvullende adviezen nodig zijn. Een diëtist kan een patiënt hierin begeleiden.