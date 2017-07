Langer leven dankzij koffie?

Een groep wetenschappers volgde een half miljoen volwassenen uit 10 Europese landen. En wetenschappers van 2 Amerikaanse universiteiten analyseerden de gegevens van 185.000 Amerikanen. Deelnemers gaven aan hoeveel koffie zij dronken, vervolgens werden ze 16 tot 20 jaar gevolgd. Genoteerd werd waaraan zij overleden.

Uit de gegevens blijkt dat koffiedrinkers minder snel overleden aan de gevolgen van hart- en vaatziekten en aandoeningen aan het spijsverteringsstelsel, diabetes, bepaalde vormen van kanker en nierziekten.

Betekent dit dat we nu allemaal koffie moeten drinken?

Dat hoeft niet per se. Als je geen koffie lust, dan hoef je dat nu niet ineens te gaan drinken. Thee is zeker zo gezond. Wie dagelijks drie koppen groene of zwarte thee drinkt, loopt minder risico op hart- en vaatziekten en verkleint de kans op een beroerte. Dat verband is vrij sterk. Koffie drinken wordt ook in verband gebracht met gezondheidswinst, maar de bewijslast is wat dunner. Daarom is het bij koffie wat lastiger een specifieke hoeveelheid te adviseren.

Vocht is belangrijk

Het belangrijkste is dat je dagelijks 1,5 tot 2 liter drinkt. Wissel af tussen water, koffie en zwarte en groene thee, dan zit je goed. Deze dranken staan in de Schijf van Vijf en zijn allemaal gezonde keuzes. Het gaat hier om alle varianten zonder suiker. (IJs)koffie met suiker staat niet in de Schijf van Vijf.