Ziekenhuizen beveiligen hun sites slecht

Patiëntgegevens kunnen hierdoor relatief eenvoudig in verkeerde handen vallen. Het dagblad baseert zich op onderzoek van Women in Cyber Security (WICS).

Van de 97 ziekenhuissites waar de onderzoekers naar keken, was bij 36 iets mis. Vooral bij de klachtenformulieren die patiënten online kunnen invullen. Daar wordt gevraagd naar persoonsgegevens die vervolgens via een onveilige verbinding naar het ziekenhuis worden gestuurd.

Slecht beveiligde websites hebben kleine ziekenhuizen zoals in Deventer en Assen, maar ook grotere ziekenhuizen zoals het OLVG West in Amsterdam en het St. Antonius in Utrecht.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen erkent het probleem en geeft aan dat er aan een oplossing gewerkt wordt. "Vorig jaar heeft minister Schippers 110 miljoen euro beschikbaar gesteld om de beveiliging van ziekenhuiswebsites te verbeteren. Binnen vier jaar is het mogelijk om veilig online gegevens in te zien en afspraken te maken."

Een beveiligde verbinding is te herkennen aan de letters 'https' in het webadres en een groen slotje linksboven aan de pagina. Een beveiligde verbinding zorgt ervoor dat hackers geen gegevens kunnen onderscheppen. Alle gegevens worden versleuteld verstuurd.

Als er gevoelige gegevens worden verstuurd over internet is het verplicht om gebruik te maken van een beveiligde https-verbinding.