Nog steeds milde griepepidemie

In de eerste week van 2017 gingen 92 op de 100.000 mensen naar de huisarts met griepachtige klachten. Dat is voor de zesde achtereenvolgende week boven de epidemische grens van 51 per 100.000.

Wanneer epidemie?

Er is sprake van een epidemie wanneer meer dan 51 op de 100.000 mensen zich bij de huisarts melden met griepachtige klachten, en in keel- en neusmonsters griepvirus wordt aangetoond. Bij een deel van de patiënten zijn neus- en keelmonsters afgenomen. De uitslagen hiervan zijn worden nog bekend gemaakt.