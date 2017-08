9 van de 10 Nederlanders eten dagelijks tussendoortjes

Vier op de tien tussendoor-eters (37 procent) nemen minimaal drie keer per dag een tussendoortje. Voor de helft is trek in iets lekkers de belangrijkste reden om een tussendoortje te pakken. Daarnaast geeft men aan honger te hebben (20 procent) of om uit gewoonte iets te nemen (12 procent). Nederlanders zijn vaak impulsieve snackers. Vier op de tien Nederlanders worden minstens een keer per dag verleid tot een ongepland tussendoortje.

Koekjes, fruit en chips zijn favoriet

Tussendoortjes moeten vooral lekker zijn. Zeven op de tien consumenten vinden dit belangrijk bij de keuze van een tussendoortje. Daarnaast moet het makkelijk mee te nemen zijn (23 procent), makkelijk zijn om onderweg op te eten (21 procent) en energie geven (20 procent). Voor 37 procent is het belangrijk dat het tussendoortje gezond is. Toch zijn de favoriete tussendoortjes niet altijd gezond. Koekjes en chips/zoutjes zijn naast fruit het populairst.

Vooral jongeren kiezen ongezonde tussendoortjes

Nederlandse snackers tot 35 jaar gaan het minst bewust en het minst gezond met tussendoortjes om. Ze eten vaker tussendoortjes (meer dan de helft drie keer per dag of meer) en worden vaker verleid tot een ongepland tussendoortje. Vier op de tien geven aan vooral ongezonde tussendoortjes te eten. Ze kiezen vaker voor koekjes, chips of chocolade dan Nederlanders boven de 35 jaar.

Wat zijn gezonde, vullende tussendoortjes?