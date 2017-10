Klanten voedselbank eten ongezonder dan gemiddelde Nederlander

De VU onderzocht 65 voedselbankklanten van 12 verschillende voedselbanken verspreid over heel Nederland.

Voedselbankklanten zijn voor een groot deel afhankelijk van wat er wekelijks in het pakket zit dat ze krijgen bij de voedselbank. De inhoud van deze voedselpakketten bestaat helemaal uit donaties van levensmiddelenbedrijven, supermarktketens en particulieren. De inhoud van de voedselpakketten voldoet niet aan de Richtlijnen goede voeding. Uit de in 2011 en 2012 verzamelde gegevens blijkt dat het voedselbankklanten ook niet lukt hun voeding zodanig aan te vullen dat deze voldoet aan de richtlijnen voor een gezonde voeding. In vergelijking met deze richtlijnen eten voedselbankklanten te weinig groente, fruit, vis en vezels én te veel verzadigd vet.

Zorgwekkend

Onderzoeker Judith Neter van de afdeling Gezondheidswetenschappen: "Het is fantastisch dat er voedselbanken zijn, die wekelijks voedselpakketten verstrekken. Wel is het zorgwekkend dat mensen, die grotendeels afhankelijk zijn van de inhoud van een voedselpakket niet kunnen voldoen aan de richtlijnen voor een gezonde voeding en daarnaast ook nog eens ongezonder eten dan de gemiddelde Nederlander."

Voedselbankklanten hebben vaak niet genoeg te eten en ze voldoen niet aan de richtlijnen voor een gezonde voeding. Daardoor hebben zij een hoger risico hebben op bijvoorbeeld overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten.

De resultaten van het onderzoek verschenen in de European Journal of Nutrition.