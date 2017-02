'Bak friet en geroosterd brood goudgeel, niet bruin'

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) heeft in 2015 geconcludeerd dat acrylamide de kans op kanker bij mensen mogelijk verhoogd. Acrylamide is een stof die kan ontstaan als je zetmeelrijke producten, zoals aardappelen en granen roostert, bakt, grilt of frituurt boven de 120 graden Celsius. Bij koken ontstaat geen acrylamide.

Voorkomen

Acrylamide zit in veel producten. Behalve in brood en aardappelen komt het voor in bijvoorbeeld ontbijtgranen, crackers, koekjes, chips, pizza en koffie. Het is dus lastig te voorkomen dat je het binnenkrijgt. Vooral fabrikanten moeten ervoor zorgen dat er in deze producten zo min mogelijk acrylamide zit.

Voedingsadvies

Acrylamide zit veelal in producten die niet passen in de Schijf van Vijf. Wil je minder acrylamide binnenkrijgen dan adviseert Wieke van der Vossen, expert voedselveiligheid van het Voedingscentrumom, gevarieerd te eten volgens de Schijf van Vijf.

"Gevarieerd eten voorkomt dat je per ongeluk elke dag een beetje te veel van een schadelijke stof zoals acrylamide binnenkrijgt. Een keer een wat donkerder bruin getoaste boterham is niet erg, maar eet het niet iedere dag."

Daarnaast is het verstandig om aardappel(product)en niet bruin maar goudgeel te bakken. Volg de aanwijzingen op de verpakking van aardappelproducten en friet, frituur op 175 graden Celsius in kleine porties en frituur niet langer dan nodig is.