Rubberkorrels op kunstgrasvelden mogelijk toch gevaarlijk

De onderzoekers hebben zebravisjes en hun embryo’s blootgesteld aan water waarin rubberkorrels hebben gelegen. De embryo’s stierven binnen vijf dagen en de visjes vertoonden gedragsverandering.

Dat meldde het televisieprogramma Zembla donderdagavond in zijn uitzending. Het RIVM vindt het nog te vroeg om conclusies te verbinden aan het onderzoek van het VU.

Meer gevaarlijke stoffen

In december 2016 concludeerde het RIVM dat voetballen op kunstgrasvelden met rubbergranulaatkorrels niet gevaarlijk zou zijn. Dat onderzoek was vooral gericht op zogeheten PAK's en metalen, maar volgens de onderzoekers van het RIVM komen er veel meer stoffen vrij uit het rubbergranulaat. Welke stoffen dat precies zijn moet nog verder worden onderzocht, maar volgens de VU-onderzoekers staat wel al vast dat de embryo's in hun onderzoek niet zijn overleden door de blootstelling aan PAK's of metalen.

Volgens professor en onderzoeksleider Jacob de Boer toont het ook aan dat het gaat om serieuze hoeveelheden gevaarlijke stoffen die vrijkomen.

Het RIVM zegt het onderzoek serieus te nemen, maar ziet geen aanleiding om nieuw onderzoek te doen. "Het onderzoek geeft nieuw inzicht, maar het inzicht is onduidelijk omdat we niet weten om welke stoffen het gaat en in hoeverre de situatie in de proef relevant is voor de blootstelling voor de mens", zegt RIVM-directeur Van Schie.

Onderzoeker De Boer raadt niettemin sporten op rubberkunstgrasvelden af: "Ik zou het zelf niet doen. Ik ben er erg terughoudend in, gewoon om wat je hier ziet."