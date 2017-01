Alleen in het weekend sporten heeft al gezondheidsvoordelen

De onderzoekers analyseerden gegevens over 63.591 volwassenen uit Engeland en Schotland. Ze keken naar hun gezondheid over een periode van 18 jaar en bekenen hoe vaak en hoe lang de deelnemers bewogen.

Gezondheidsvoordelen

Ze ontdekten dat hoe vaak en hoe lang deelnemers bewogen weinig uitmaakte. De gezondheidsvoordelen zijn ongeveer hetzelfde, als je per week maar de aanbevolen hoeveelheid beweging haalt. En dat is goed nieuwe voor drukbezette mensen die alleen in het weekend tijd hebben om te sporten.

Lager risico op hart- en vaatziekten

Vergeleken met leeftijdsgenoten die nooit bewegen, hadden deelnemers die fysiek actief waren een lager risico op overlijden aan kanker of hart- en vaatziekten.

Weekendsporters – deelnemers die al hun beweging op één of twee dagen van de week planden – verlaagden daarmee hun risico op overlijden aan hart- en vaatziekten of kanker met 41 procent en 18 procent vergeleken bij mensen die nooit bewegen. Deelnemers die regelmatig bewogen op drie of meer dagen van de week, verkleinden daarmee hun risico met 41 en 21 procent ten opzichte van inactieve mensen. Zelfs mensen die niet aan de beweegnorm voldeden maar wel af en toe sporten, hadden een lager risico op ziekten dan deelnemers die inactief waren.

De onderzoekers voegden wel toe dat deze studie geen direct verband tussen bewegen en een lager risico op ziekten aantoont. Mensen die regelmatig sporten, hebben meestal over het algemeen een gezondere leefstijl.

De resultaten van het onderzoek verschenen in JAMA Internal Medicine.