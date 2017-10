Hardlopen werkt goed tegen werkgerelateerde vermoeidheid

De Vries vergeleek bijna 200 proefpersonen verdeeld over twee groepen. De ene groep ging zes weken lang drie keer per week een uurtje rustig hardlopen. De andere groep bleef op de wachtlijst staan en begon na zes weken alsnog met hardlopen. Daarnaast keek ze naar de relatie tussen lichaamsbeweging en burn-out in een langetermijnstudie onder ruim tweeduizend werknemers.

Ze ontdekte dat werkenden én studenten die drie keer per week een hardloopsessie deden na zes weken minder moe waren. Ook sliepen ze beter, maakten ze minder cognitieve fouten en hadden ze minder moeite om inspannende cognitieve taken uit te voeren dan de stilzitters. De hardlopers voelden zich na afloop van de zes weken hardlopen beter in staat om hun werk te doen dan de controlegroep. Deze gunstige effecten hielden aan: ze werden ook nog gevonden twaalf weken na de interventie.

Hardlopen gaat niet vanzelf

Opvallend was dat sommige werknemers in de hardlooptherapiegroep nooit begonnen met hardlopen. Anderen haakten af tijdens de hardlooptherapie. Daar stond tegenover dat sommige deelnemers uit de controlegroep, tegen de bedoeling in, juist meer gingen bewegen tijdens de wachtperiode. De hardlooptherapie werkte alleen voor werknemers die de hele 'kuur' afmaakten. Het is dus belangrijk dat de hardlooptherapie zo georganiseerd wordt dat deelnemers de hardloopsessies ook echt kunnen bijwonen.

Vicieuze cirkel

In een andere studie vond De Vries dat deelnemers met meer werkgerelateerde vermoeidheidsklachten minder bewogen. Tegelijkertijd vond ze dat mensen die meer lichaamsbeweging kregen juist minder werkgerelateerde vermoeidheidsklachten ervoeren. Hoewel het dus belangrijk is om regelmatig te bewegen bij vermoeidheid, zorgt dezelfde vermoeidheid ervoor dat het lastig is om dit te doen. Ook wijst dit resultaat op een vicieuze cirkel waarin vermoeidheid zorgt voor minder lichaamsbeweging en deze verminderde lichaamsbeweging weer tot meer vermoeidheid leidt en omgekeerd...

Rustig beginnen

Volgens de promovenda is hardlopen dus een goedkoop en toegankelijk medicijn zonder negatieve bijwerkingen. Toch waarschuwt ze om niet te hard van stapel te lopen: "Bouw het actiever worden langzaam op, zodat vermoeidheid niet toeneemt. Begin met bewegen op een lage intensiteit waarbij de ademhaling en de hartslag versnelt en praten nog mogelijk is. Zorg ook voor een dag rust tussen de hardloopsessies".