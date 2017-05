Werkingsmechanisme achter EMDR-therapie opgehelderd

Stressvolle of emotionele gebeurtenissen onthouden we vaak veel beter dan alledaagse gebeurtenissen. Deze herinneringen zijn soms zo sterk dat ze zich tot een posttraumatische stressstoornis (PTSS) ontwikkelen.

Eerder onderzoek toonde aan dat Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) herinneringen aan stressvolle gebeurtenissen vermindert. Bij EMDR maak je oogbewegingen terwijl je nare herinneringen oproept. Deze therapie wordt regelmatig toegepast bij mensen met PTSS. Waarom dit werkt, was nog onduidelijk. Dat heeft De Voogd nu opgehelderd.

Stressvolle gebeurtenissen beter onthouden

Om te achterhalen hoe traumatische herinneringen zich kunnen ontwikkelen, onderzocht De Voogd allereerst waarom stressvolle gebeurtenissen beter onthouden worden dan neutrale gebeurtenissen. De Voogd: "Bij gezonde proefpersonen spelen veranderingen in het brein in de periode na een stressvolle gebeurtenis een grote rol bij het onthouden van de gebeurtenissen. In deze periode speelt het brein de herinneringen namelijk opnieuw af en zo worden ze beter opgeslagen."

Vergeten door oogbewegingen

Om in te grijpen in dit proces van opnieuw afspelen, bekeek De Voogd of het maken van oogbewegingen de herinnering kan verminderen. De Voogd vergeleek de hersenactiviteit tijdens het maken van oogbewegingen met de hersenactiviteit in rust. Ze ontdekte dat wanneer je oogbewegingen maakt, een specifiek hersengebied dat betrokken is bij het opslaan van herinneringen, de amygdala, onderdrukt wordt. "Het onderdrukken van dit gebied zorgt ervoor dat we de herinneringen die opgeroepen worden, vergeten. De oogbewegingen trekken je volledige aandacht, waardoor je geen aandacht meer kunt hebben voor de herinnering", aldus de Voogd.

Opheldering

Bepaalde medicatie kan de amygdala ook onderdrukken, maar nu blijkt dat simpele oogbewegingen hetzelfde kunnen doen. De Voogd hoopt dat opheldering van het werkingsmechanisme achter EMDR-therapie leidt tot meer acceptatie. "Tot nu toe was bekend dat de therapie werkt, maar nog niet hoe. Nu het werkingsmechanisme bekend is, zal dit waarschijnlijk nieuwe mogelijkheden bieden om de therapie te verbeteren." Ze promoveert op 11 mei 2017 op haar onderzoek naar het herinneren en vergeten van stressvolle gebeurtenissen.