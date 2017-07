Erfelijke aanleg bepaalt kans op vaginale verzakking

Een vaginale prolaps, ook wel verzakking genoemd, is het uitzakken van een of meer bekkenorganen in of tot buiten de vagina. Dit kan de blaas zijn, maar ook de baarmoeder of darm.

Risicofactoren

Ongeveer 40 procent van de vrouwen wereldwijd heeft een vorm van verzakking en de kans hierop neemt toe met de leeftijd. De belangrijkste oorzaak is schade of verzwakking van de spieren, steunweefsel en zenuwen van de bekkenbodem die deze organen ondersteunen.

Een verzakking kan een grote impact hebben op het dagelijks leven. Zo kunnen vrouwen last hebben van pijn in hun buik of rug, het zien of voelen van een zwelling in of buiten de vagina, pijn bij het vrijen en problemen bij het plassen of met de ontlasting.

Genetische aanleg

De afgelopen jaren laten steeds meer studies zien dat erfelijke aanleg een rol speelt bij een verzakking. Gynaecologe en onderzoekster Sabrina Lince onderzocht het risico op een verzakking als dit in de familie voorkomt. Ze laat zien dat dit risico aanzienlijk hoger ligt als een of meer vrouwen in de familie een verzakking heeft. Zo hebben de zussen van vrouwen met een verzakking een bijna negen maal hoger risico om zelf een verzakking te ontwikkelen.

Om te onderzoeken welke genen betrokken zijn bij het ontstaan van een verzakking, gebruikte Lince een nieuwe DNA-analyse techniek bij ruim 500 vrouwen met een verzakking, en bij meer dan 1900 controlepersonen. Het voordeel van deze nieuwe techniek is dat niet alleen wordt gekeken naar de meest voor de hand liggende kandidaatgenen, maar naar alle mogelijke genen. Lince vond 44 nieuwe genen die bij het ontstaan van een verzakking betrokken (kunnen) zijn.