NVWA waarschuwt: eet eieren met specifieke eicode niet op

Daarnaast zijn eieren aangetroffen met een fipronil-gehalte dat hoger is dan de dagelijks toelaatbare hoeveelheid bij langdurige consumptie door kinderen. Het gaat om eieren met de volgende codes:

X-NL-41679XX

X-NL-42071XX

X-NL-42659XX

X-NL-42766XX

X-NL-43113XX

X-NL-43326XX

X-NL-43514XX

X-NL-43640XX

X-NL-43835XX

X-NL-43879XX*.

Ouders van kinderen wordt aangeraden om voorlopig hun kind uit voorzorg geen eieren met deze eicodes te laten eten.

De eieren worden uit de winkels gehaald, maar consumenten kunnen ze al in huis hebben. De betreffende eicodes staan ook vermeld in een lijst op de site van de NVWA. In de loop van deze week zullen steeds meer uitslagen van ei-monsters geanalyseerd zijn. De lijst op de NVWA-site zal aan de hand daarvan worden aangepast.

* Dit is de code op bedrijfsniveau. Ieder ei bevat een eicode. Deze is gestempeld op het ei. Aan de hand van de 5 cijfers kun je je eieren controleren. Op de plaats van een X kan elk cijfer staan.

Wat is fipronil?