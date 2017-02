ADHD op vijf plekken in de hersenen zichtbaar

Volgens de onderzoekers zijn de verschillen het duidelijkst bij kinderen en minder groot bij volwassenen. De gevonden verschillen kunnen de vertraagde hersenontwikkeling verklaren die karakteristiek is voor ADHD. De resultaten van het onderzoek worden donderdag gepubliceerd in Lancet Psychiatry.

ADHD wordt gekenmerkt door symptomen van aandachtstekort, impulsiviteit en hyperactiviteit. Een op de twintig kinderen heeft hier last van en tweederde daarvan houdt symptomen in hun volwassen leven.

Uit het onderzoek blijkt dat vijf regio's in de hersenen kleiner uitvallen bij mensen die lijden aan de aandachtstoornis. Vooral de volumes van de amygdala en de hippocampus waren kleiner. Ook waren drie onderdelen van de basale ganglia-onderdelen verkleind.

Het grootste verschil werd gevonden voor de amygdala. Dit hersengebied is waarschijnlijk gekoppeld aan ADHD door de rol die dit hersengebied speelt bij emotieregulatie. De kleinere gebieden in de basale ganglia kunnen bijvoorbeeld verklaren waarom mensen met ADHD liever snel een kleine beloning krijgen in plaats van een uitgestelde grote beloning. De rol van de hippocampus is minder duidelijk, maar mogelijk heeft dit ook met motivatie en emotieregulatie te maken. Daarnaast lieten de resultaten zien dat medicatie wel symptomen onderdrukt, maar geen effect heeft op de hersenvolumes van mensen met ADHD.

Geen label

"De hersenverschillen zijn zeer klein, ongeveer enkele procenten kleiner. Deze konden alleen gevonden worden doordat we een hele grote onderzoekspopulatie hadden. Internationaal samenwerken is dus een absolute must", zegt onderzoeker Martine Hoogman van het Radboudumc. "Vergelijkbare verschillen in grootte zijn ook gevonden in andere psychiatrische aandoening zoals depressie." Zij hoopt dat de resultaten meer begrip opleveren over ADHD en bepaalde stigma’s kunnen ontkrachten, zoals het idee dat ADHD komt door een slechte opvoeding, of alleen maar een label is voor moeilijke kinderen.