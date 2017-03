70 procent weet onvoldoende over alarmsignalen darmkanker

Kennis over de alarmsignalen die kunnen wijzen op darmkanker is van groot belang, omdat darmkanker goed te behandelen is als het in een vroeg stadium wordt opgespoord. Opvallend is dat vrouwen meer kennis hebben over deze alarmsignalen dan mannen. Daarnaast wil 20 procent van de Nederlanders er liever niet over nadenken.

Niet naar de huisarts

Uit het onderzoek, uitgevoerd onder 1.500 respondenten, blijkt ook dat 35 procent van de Nederlanders niet naar de huisarts gaat met klachten die kunnen wijzen op darmkanker. Juist de stap naar de huisarts is van groot belang in de vroege opsporing van deze ziekte.

Dag tegen darmkanker

De Maag Lever Darm Stichting de Dag roept 20 maart uit tot Dag tegen de darmkanker. Op deze dag, tijdens internationale darmkankermaand, start de stichting een campagne om Nederland te informeren over alles rondom darmkanker en hoe je deze ziekte kunt herkennen.