Onderzoekers pleiten voor verplichten fietshelm bij e-bikes

Jaarlijks komen bijna 70.000 fietsers na een ongeluk bij de eerste hulp terecht. Van deze slachtoffers zijn gebruikers van een elektrische fiets vaak zwaarder gewond: zij hebben twee keer zo vaak meervoudige verwondingen, vaker ernstig schedelletsel en liggen vaak twee keer zo lang in het ziekenhuis. Door het grotere risico op ernstig schedelletsel bij gebruikers van een elektrische fiets, pleiten de onderzoekers voor het verplichte gebruik van een helm. Op dit moment is een helm alleen verplicht bij elektrische fietsen die sneller kunnen van 45 kilometer per uur.

Vergelijking met gewone fietsers

Het is voor het eerst dat gegevens over gewonde gebruikers van de e-bike worden vergeleken met gewone fietsers. Dit komt vooral omdat (kleinere) verkeersongevallen waarbij geen dodelijke slachtoffers vallen, nauwelijks door de politie geregistreerd worden. Bij de vergelijking tussen de gebruikers van e-bikes en gewone fietsen zijn de gegevens op onderlinge verschillen – zoals leeftijd en ziektegeschiedenis – gecorrigeerd om een goede vergelijking te maken. Ondanks de zwaardere verwondingen die gebruikers van e-bikes opliepen, ligt het overlijdenspercentage onder deze groep fietsers niet hoger dan bij gewone fietsers.

Preventieve maatregelen

De oorzaken van ongevallen zijn vaak niet duidelijk en dit maakt het moeilijk om maatregelen te treffen. Naast het gebruik van een helm, pleiten de onderzoekers ook voor een training voor het gebruik van een e-bike.