Docenten geven 'Daily Mile' een 7,5

The Daily Mile is een Schots beweeginitiatief dat door Jongeren Op Gezond Gewicht in Nederland is geïntroduceerd. Het idee is dat alle kinderen van de klas dagelijks tijdens schooltijd vijftien minuten een rondje om de school (hard)lopen.

Ervaringen

Met behulp van vragenlijsten en interviews is onderzocht hoe docenten en leerlingen dit initiatief ervaren. Docenten die The Daily Mile in hun klas uitvoeren, ervaren vooral effecten op fysiek en sociaal gebied. Ze merken dat leerlingen meer energie hebben, fitter zijn en makkelijker samenwerken. Ze geven het initiatief een 7,5. Leerlingen ervaren dat ze The Daily Mile over het algemeen steeds beter kunnen volhouden.

Scholen voeren The Daily Mile meestal niet dagelijks uit, maar gemiddeld zo’n drie keer per week. Het beweeginitiatief wordt voornamelijk in de bovenbouw van het basisonderwijs ingezet en door groepsleerkrachten uitgevoerd, voornamelijk tussen twee schoollessen, tijdens de schoolles, of wanneer de concentratie van de leerlingen verslapt.

Succesfactoren

Motivatie van leerlingen en creativiteit van de docent zijn succesfactoren voor het blijven uitvoeren van The Daily Mile. Door te variëren (zoals het lopen van een ander parcours, een route over een hindernisbaan of het doen van cognitieve spellen tijdens het rennen) houden de leerlingen plezier in de dagelijkse beweegactiviteit.