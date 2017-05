'Graspollenseizoen barst deze week los'

Het gras in Nederland zal massaal tot bloei komen en hierdoor kunnen mensen veel last krijgen van hooikoorts. Volgens de meteorologische website wordt het weer vanaf vandaag warmer. De combinatie van temperaturen van 16 graden in het Waddengebied tot 21 graden in het zuiden en in de westelijke duingebieden en de regenval van vorige week leiden tot goede groeicondities voor gras en andere planten.

Hoewel er de komende dagen nog regelmatig een luchtreinigende bui kan vallen, breekt woensdag een overwegend droge periode aan. Bovendien voert de noordoostenwind naar verwachting vanaf dinsdag pollen aan uit Duitsland.

Graspollenallergie

Weeronline voorspelt een grote kans op een Bevrijdingsdag zonder buien en raadt mensen met een graspollenallergie die dan naar buiten gaan aan hun medicatie af te stemmen op ongunstige omstandigheden.

Naast het sterke allergeen graspollen hebben hooikoortspatiënten deze week ook nog te kampen met enkele bloeiende berkensoorten. Die raken de komende tijd uitgebloeid, maar kruiden zoals zuring en weegbree komen door het opwarmende weer juist tot bloei. Zij verspreiden allergenen van lichte tot matige sterkte.