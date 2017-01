Koortslipvirus als middel tegen huidkanker

Het herpes-simplex-virus is zo aangepast dat het kankercellen doodt en het eigen afweersysteem stimuleert. Ook kan het geen koortslip meer veroorzaken.

De nieuwe behandeling is een vorm van immuuntherapie, een verzameling van behandelingen die erop gericht is het eigen afweersysteem van patiënten krachtig te stimuleren.

Patiënten met uitzaaiing van melanomen in de huid, onderhuids of in de lymfeklieren komen in aanmerking voor de nieuwe behandeling, mits de kanker nog niet te ver is voortgeschreden. Het middel zal bij ongeveer de helft van de patiënten aanslaan, aldus chirurg Alexander van Akkooi die de behandeling gaat uitvoeren.