Laat op 20 mei gratis je moedervlek controleren via een app

Op 20 mei wordt er aandacht gevraagd voor huidkanker. Maar liefst 20 procent van de Nederlanders krijgt namelijk met deze ziekte te maken. Op tijd ingrijpen vergroot de kans op volledige genezing. Daarom is het verstandig om je huid goed in de gaten te houden.

Foto insturen

Heb je een plekje op de huid of een moedervlek die je niet vertrouwt, dan kun je deze op 20 mei gratis laten controleren via een app: SkinVision. Je downloadt eerst de app en maakt daarin een account aan. Vervolgens maak je in de app een foto van je huid. Iedere gebruiker krijgt altijd vijf credits: voor een credit kun je een foto laten analyseren. Dit betekent dat je direct een risico-analyse te zien krijgt in de app, namelijk of het risico dat jouw plekje of moedervlek op huidkanker duidt laag of hoger is.

Advies van dermatoloog

Vervolgens is het mogelijk om de geanalyseerde foto door te sturen naar een dermatoloog. Deze service kost normaal gesproken vier credits, maar op 20 mei kan iedereen onbeperkt kosteloos foto’s maken en insturen naar de dermatologen achter de app. Zij beoordelen of de risico-indicatie in de app juist was en geven je persoonlijk advies op basis van de ingestuurde foto, bijvoorbeeld of het nodig is om een vervolgafspraak te maken met je eigen huisarts.

Geen diagnose

Deze controle via een app vervangt uiteraard niet de controle die een arts kan uitvoeren, benadrukt de directeur van SkinVision. "Een zelf-check met de app betekent een indicatie van risico - geen diagnose. Ons doel is mensen bewust te maken van de risico's en te zorgen dat men op tijd bij de juiste dokter is. Het is goed dat dit jaar deze optie kan worden aangeboden. In Nederland is de bekendheid met huidkanker nog laag en is deze gratis screening een stap in de goede richting. We streven ernaar om dit in de toekomst volledig vergoed aan te kunnen bieden via de zorgverzekeraars", aldus Erik de Heus.

De app is Engelstalig, maar op 19 en 20 mei is er Nederlandstalige assistentie beschikbaar. Via de app kun je namelijk in het Nederlands chatten met medewerkers van SkinVision als je nog vragen hebt. De app is in de App Store van Apple en in Google Play voor Android te vinden onder de naam SkinVision.