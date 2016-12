Chirurgen Radboudumc geven je geen hand meer

Het hoofd van de Heelkunde-afdeling, Kees van Laarhoven, bedacht dat het voor de veiligheid in het ziekenhuis goed zou zijn het handen schudden achterwege te laten. In plaats daarvan gaat al sinds een jaar de hand zwaaiend in de lucht of volstaat een knipoog.

"Het betekent één contactmoment minder met de patiënt, en daarmee een verminderde kans op bacterieoverdracht. Dat kan van levensbelang zijn bij mensen die minder weerstand hebben. Dat is vaak het geval bij operatiepatiënten", zegt Van Laarhoven. "Patiënten kijken even raar op, je moet het uitleggen. Maar dan is er altijd volop begrip".

Handhygiëne

Of geen hand geven werkelijk het aantal infecties verkleint, is volgens de arts niet wetenschappelijk aan te tonen. "Maar het ligt zo voor de hand. Kijk naar de schijf van vijf die de WHO over handhygiëne heeft ontwikkeld. Dan zie je: een van de vijf contactmomenten en daarmee risicomomenten voor ziekteoverdracht wordt geëlimineerd."

Volgens een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is het heel begrijpelijk dat het Radboudumc hiervoor kiest vanuit hygiëneoverwegingen. De NVZ weet niet of andere ziekenhuizen het ook zwart op wit hebben gezet, maar stelt wel dat in de praktijk handen geven aan patiënten als ze de operatiekamer in worden gereden steeds minder voorkomt, 'omdat uit studies blijkt dat dat besmettingsgevaar oplevert'.