Demente ouderen mentaal gezonder dankzij vertrouwde muziek

Dat melden Amerikaanse onderzoekers. Met het zogenaamde 'Music & Memory-programma' kregen bewoners van zo'n 200 verpleeghuizen een afspeellijst te horen met favoriete liedjes uit hun jeugd en de jaren erna. De muziek werd samengesteld door familieleden, kennissen en verzorgers. Het programma liep ruim drie jaar.

Minder medicijnen

Vervolgens werd hun medicatiegebruik vergeleken met andere dementerende bewoners. De resultaten zijn veelbelovend. Eén op de vijf bewoners is inmiddels gestopt met het innemen van antipsychotica, terwijl dat voor het muziekprogramma één op de zes was. Ook gebruiken ze minder anti-angstmedicatie. In tehuizen waar ze niet werken met het muziekprogramma, is geen duidelijke afname te zien.

Meer contact

De muziek kalmeert en brengt diepe herinneringen terug bij mensen met dementie – ook in een vergevorderd stadium. Daardoor raken ze sneller in gesprek, zowel met familieleden als onderling. In de verpleeghuizen die met het muziekprogramma werken, hadden bewoners minder last van gedragsproblemen. Qua humeur zagen de onderzoekers geen verschil.