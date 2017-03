Nederlanders hebben geen idee hoe ze minder suiker kunnen eten

Driekwart van de Nederlanders heeft weleens bewust geprobeerd minder suiker binnen te krijgen. Om zich gezonder te voelen (41 procent) en/of af te vallen (45 procent). Maar slechts 16 procent van de ondervraagden wist wat ze kunnen doen om hun suikerinname te verlagen.

Rol fabrikanten belangrijk

Volgens 85 procent van de Nederlanders zou het pas echt helpen als er in producten flink wat minder suiker zou zitten. Zij vinden dat een rol van fabrikanten. Dit is een duidelijk signaal volgens het Diabetes Fonds.

De meeste bewerkte voedingsmiddelen (met name dranken) bevatten veel suiker, ook in producten waarvan niemand het verwacht. Productverbetering is noodzakelijk. "De afspraken zoals die nu zijn gemaakt tussen de overheid en industrie zijn zo beperkt dat dit onvoldoende stimuleert tot de ontwikkeling van producten met minder suiker. Fabrikanten moeten meer verantwoordelijkheid nemen", zegt Hanneke Dessing, directeur van het Diabetes Fonds.

30 klontjes per dag

Het is belangrijk dat fabrikanten hun verantwoordelijkheid oppakken, want Nederlanders krijgen onbewust veel meer suikers binnen dan ze denken. Nederlanders schatten hun eigen dagelijkse suikerinname veel lager in dan die daadwerkelijk is. Gemiddeld krijgen Nederlanders ongeveer 30 suikerklontjes, oftewel 122 gram aan suikers per dag binnen. Zelf denkt men gemiddeld slechts een derde hiervan te consumeren, namelijk 10 klontjes (40 gram) per dag.

Gratis recepten met minder suiker

Vanaf 29 maart start het Diabetes Fonds in samenwerking met een biologische supermarktketen de Lekker met minder suiker weken. Vijf weken lang krijgen mensen via een speciale nieuwsbrief handige tips, interessante weetjes en lekkere recepten met minder suiker. Iedereen kan zich hiervoor gratis aanmelden.