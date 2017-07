Binnen twee weken diagnose prostaatkanker met sneltraject Radboudumc

Ruim 40.000 mannen met een verhoogde PSA-waarde gaan jaarlijks naar het ziekenhuis om een diagnose te laten stellen voor de meest voorkomende vorm van kanker onder mannen: prostaatkanker. Tot nu toe was daarvoor een biopsie nodig. Daarvoor wordt er met een naald op twaalf willekeurige plekken een stukje weefsel afgenomen uit de prostaat. Geen prettige ingreep. Bovendien kan het hele diagnosetraject wel drie maanden in beslag nemen.

Het Radboudumc Centrum voor Oncologie heeft in het vernieuwde diagnosetraject deze biopsie vervangen door een mp-MRI scan. Met deze MRI-scan kan het prostaatweefsel nauwkeuriger worden beoordeeld, met als gevolg dat bij alle patiënten met een goede uitslag op de MRI geen biopten meer hoeven te worden genomen. Dat maakt de diagnose sneller en patiëntvriendelijker. Als vervolgonderzoek toch noodzakelijk is, gebruiken ze de MRI-beelden om de biopsie gericht te nemen. Willekeurig prikken hoeft niet meer.

Sneller duidelijkheid

De doorlooptijd van het diagnosetraject is teruggebracht naar maximaal twee weken. Patiënten bij wie niets aan de hand is, horen dat zelfs al op de dag van het eerste MRI-onderzoek. Als er afwijkingen worden vastgesteld op de MRI, is binnen een week bekend of er sprake is van prostaatkanker en zo ja, in welke gradatie. De onderzoeken om eventuele uitzaaiingen op te sporen zijn binnen uiterlijk twee weken afgerond.

Het sneltraject prostaatdiagnostiek is bedoeld voor mannen tussen de 50 en de 75 jaar bij wie door de huisarts een verhoogde PSA-waarde is vastgesteld, en die nog niet eerder aanvullend diagnostisch onderzoek hebben laten uitvoeren. Na een adviesgesprek, waarin de diagnose wordt besproken, kiezen patiënten hoe en in welk ziekenhuis ze de behandeling willen laten uitvoeren. Het Radboudumc hoopt dat de vernieuwde prostaatkankerdiagnose wordt overgenomen door andere ziekenhuizen.