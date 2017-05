43 procent jongeren heeft psychische klachten

Het onderzoeksbureau deed een kort, landelijk onderzoek onder 625 jongeren van 13 tot en met 24 jaar. 65 procent van de respondenten is vrouw, 35 procent man. De vraag "Heb jij last van psychische klachten? Denk aan slecht slapen, piekeren, je angstig of somber voelen of problemen met eten" werd door 43 procent met een 'ja' beantwoord.

Weinig openheid

80 procent van deze jongeren met psychische klachten bleek er al langer dan twee maanden last van te hebben. 37 procent van de jongeren die al langere tijd psychische klachten ervaren, is daar over niet open naar andere mensen. Ze hadden daarvoor redenen als: "Mensen denken vast dat ik een aansteller ben", "Ik ben bang dat mensen me anders gaan benaderen" en "Ik kan bij niemand terecht".

MIND en 3FM Tussenuur zijn de initiatiefnemers van de allereerste #openup-week, bedoeld om openheid bij jongeren te stimuleren over psychische problemen. De jongerenzender vindt het belangrijk dat jongeren met psychische problemen hierover praten. Psycholoog Lidewy Hendriks van MIND: "Niet alleen omdat jongeren dan steun krijgen, maar wanneer psychische problemen zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd, is de kans groter dat een negatieve spiraal wordt voorkomen. Zodoende kan een lang traject in de ggz wellicht worden vermeden. We zijn erg blij dat 3FM en Human dit net zo belangrijk vinden als wij."

Gesprekken stimuleren

"Hoewel sommige jongeren er tegenaan zullen lopen dat mensen hen niet begrijpen, stimuleren wij het aangaan van gesprekken met bijvoorbeeld vrienden, familie of de huisarts. Op deze manier loop je er niet alleen mee rond en kun je worden geholpen. Daarnaast kun je altijd bellen, chatten, appen of mailen met Korrelatie, waar je op begrip en hulp kunt rekenen", aldus Hendriks.