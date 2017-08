Gezondheidsraad waarschuwt tegen stilzitten

Ook waarschuwt de raad voor het eerst tegen de gevolgen van veel stilzitten. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen die veel stilzitten en weinig bewegen een groter risico lopen op hart- en vaatziekten, diabetes en depressiviteit.

In het algemeen is het advies om minimaal 2,5 uur per week matig intensief te bewegen. Dat wil bijvoorbeeld zeggen: fietsen of wandelen. Als je al aan de richtlijn voldoen, helpt meer bewegen verdere gezondheidswinst te behalen. Bewegen is goed, meer bewegen is beter, is het devies.

De meeste Nederlanders bewegen te weinig: slechts 44 procent van de volwassenen haalt de norm volgens cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Volgens de Gezondheidsraad zijn er vier verschillende niveaus van bewegen: zitten, licht (kleine huishoudelijke taken zoals afwassen), matig (wandelen, fietsen) en zwaar bewegen (zoals hardlopen).