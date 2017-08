Voedingscentrum: nog steeds veel suiker in pakjes drinken

Het Voedingscentrum voerde vorig jaar een analyse uit van het suikergehalte in pakjes drinken en maakte daarop verschillende foto’s van pakjes drinken met de hoeveelheid suikerklontjes ernaast. Dit jaar is de steekproef herhaald. Het gaat in totaal om 45 pakjes drinken van uiteenlopende merken. In 6 pakjes was het suikergehalte verlaagd met maximaal 1 klontje suiker. En in 6 gevallen is het suikergehalte met meer dan 2 klontjes verlaagd. In 2 pakjes zit meer suiker. Dat betekent dat in meer dan twee derde van de pakjes niets is veranderd aan het suikergehalte.

Astrid Postma-Smeets, expert voeding en gezondheid bij het Voedingscentrum: "We zien dat er stappen gezet worden door fabrikanten, en dat is nodig. Maar we zien graag dat het suikergehalte in veel meer pakjes wordt verlaagd."

Onterecht gezonde uitstraling

Omdat er op de verpakking vaak fruit te zien is, kunnen ouders het idee krijgen dat deze pakjes gezond zijn voor kinderen. En kinderen willen ze graag hebben omdat ze er leuk uitzien, soms met vrolijke kinderfiguurtjes. Ook door termen op de verpakking als 'zonder toegevoegd suiker', 'natuurlijk' of 'puur sap' lijkt het alsof het om gezonde producten gaat, terwijl er dan nog steeds een flinke hoeveelheid suiker in kan zitten. "Sommige pakjes sap bevatten een kleine hoeveelheid vitamines," legt Postma-Smeets uit. "Maar het is eigenlijk vooral suiker."

Check zelf het etiket

In de voedingswaardetabel op de achterkant zie je hoeveel suiker er in een pakje zit per 100 milliliter. Stel er zit 6 gram suiker in per 100 milliliter, en het pakje bevat 200 milliliter, dan zit er in totaal dus 2x6=12 gram suiker in het pakje. 1 suikerklontje is 4 gram suiker, dus in het geval van dit voorbeeld zouden er 3 suikerklontjes in het pakje drinken zitten.