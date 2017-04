Ouders van jonge kinderen vaker verkouden

Van de ouders met kinderen jonger dan vier jaar zei 56 procent last te hebben gehad van verkoudheid, keelontsteking, griep of voorhoofdsholteontsteking in de twee maanden voordat ze werden ondervraagd. Bij de totale groep ondervraagden gaat het om 40 procent.

Ouders van kinderen tussen de vier en twaalf jaar (42 procent) en twaalf jaar of ouder (34 procent) zijn minder vaak verkouden, net als mensen zonder thuiswonende kinderen (33 procent).

Veertigplussers

Bovenste luchtweginfecties komen over het algemeen minder voor bij mensen boven de veertig dan bij jongeren. Dat ouders van jonge kinderen vaker ziek zijn, kan dus ook samenhangen met het feit dat ze gemiddeld jonger zijn dan mensen zonder thuiswonende kinderen of met oudere kinderen.

Als rekening wordt gehouden met hun leeftijd, blijkt dat ouders van jonge kinderen nog steeds ruim anderhalf keer zoveel kans hebben om grieperig of verkouden te worden dan mensen zonder kinderen of ouders van kinderen van twaalf jaar of ouder. Vrouwen hebben overigens even vaak een infectie aan de bovenste luchtweg als mannen.