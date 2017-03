35-plussers onderschatten risico op een hartinfarct

Het merendeel van de 35-plussers (70 procent) realiseert zich dat de conditie van bloedvaten achteruit kan gaan. Toch staat 38 procent van hen niet (bewust) stil bij de gezondheid van hun hart en bloedvaten, voornamelijk omdat ‘er geen klachten zijn’. 16 procent is zich hier wel bewust van, maar leeft niet extra gezond terwijl het grootste deel van hen wél een verhoogd risico loopt door hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol, overgewicht en/of roken.

De meerderheid van de respondenten (64 procent) denkt dat slagaderverkalking na het 40e levensjaar ontstaat, terwijl dit proces in de vaten al in de jeugd begint. Opvallend is dat slechts 16 procent weet dat slagaderverkalking niet te genezen is. Het beeld heerst dat deze ziekte eenvoudig op te lossen is, bijvoorbeeld met een operatie of medicijnen, terwijl de conditie van de vaten steeds verder verslechtert.

Risico's aanpakken

"Een hartinfarct slaat in veel gevallen onverwachts toe. Ongeveer de helft van de mensen die plotseling een hartinfarct krijgt, had vooraf géén duidelijke klachten. We kunnen het aantal slachtoffers terugdringen als mensen bepaalde risico’s aanpakken. Je kunt jaarlijks je bloeddruk en cholesterol meten. Ga na of hart- en vaatziekten in de familie voorkomen. Daarnaast is het noodzakelijk dat artsen het risico op een hartinfarct beter kunnen bepalen, zeker met het oog op de groei van het aantal hart- en vaatpatiënten. Signaalstoffen, stofjes in het bloed die een verhoogd risico op vaatproblemen in een vroeg stadium kunnen aantonen, vormen daarbij de sleutel."

Slagaderverkalking

Slagaderverkalking is de voornaamste oorzaak van een hartinfarct en een beroerte. Het is een langzaam, ingewikkeld en vooralsnog onomkeerbaar proces in de bloedvaatwand, dat ervoor zorgt dat de slagaders steeds nauwer worden en dichtslibben. Jaarlijks worden circa 30.000 mensen getroffen door een hartinfarct en 46.000 door een beroerte.