Mannen krijgen veel eerder rimpels dan vrouwen

Dat blijkt uit onderzoek van dermatoloog in opleiding Merel Hamer van het Erasmus MC.

Rimpelpercentage

Hamer zocht in haar onderzoek naar verklaringen voor verschillen in het ontstaan van rimpels. Ze gebruikte digitale foto's van bijna 4000 mensen tussen de 51 en 98 jaar. Voor alle deelnemers berekende de computer een 'rimpelpercentage': de oppervlakte aan rimpels op het gezicht ten opzichte van het hele gezicht.

Logischerwijs schommelde het rimpelpercentage van persoon tot persoon. De een krijgt nu eenmaal veel meer rimpels dan een ander. Maar over het algemeen zag Hamer dat er zeker een verschil bestaat in geslacht. Het gemiddelde rimpelpercentage bij mannen was 4,5, bij vrouwen 3,6. Vanaf 75 jaar hadden juist vrouwen de meeste rimpels.

Rokers

Toch heeft iets anders veel meer invloed dan geslacht, namelijk roken. Als roker krijg je vaak eerder rimpels dan niet-rokers. Veel belangrijker nog dan geslacht bleek de invloed van roken en blootstelling aan uv-straling in zonlicht. 'Bij roken bleek het vooral belangrijk of de proefpersonen ten tijde van het onderzoek nog rookten. Stoppen heeft dus zeker zin om rimpels te voorkomen.'

Huidskleur

Andere factoren zijn de blootstelling aan uv-straling in zonlicht, alcoholgebruik en een laag body mass index (BMI). Ook huidskleur speelt een rol; de proefpersonen met de meest bleke huid waren het minst gerimpeld.