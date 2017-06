Online training helpt senioren met kanker beter communiceren met arts

Een gesprek voeren met een arts kan lastig zijn, door tijdgebrek, emoties, of omdat de arts lastige woorden gebruikt. Met name oudere patiënten met kanker ervaren barrières in de communicatie met oncologische zorgverleners en hebben behoefte aan ondersteuning daarbij.

Video's met voorbeelden

Het NIVEL inventariseerde met interviews de communicatiebarrières en behoeften van ouderen met kanker. Met de nieuwe training Luistertijd kunnen patiënten ter voorbereiding nagespeelde gesprekken tussen patiënten en oncologische zorgverleners bekijken, leren hoe zij zich kunnen voorbereiden op een gesprek met de zorgverlener en hoe ze dit gesprek kunnen voeren.

In video’s worden voorbeelden gegeven van goede communicatie. Ze zijn gebaseerd op echte verhalen van patiënten en nagespeeld door acteurs. De training is gemaakt voor 65-plussers met kanker en hun naasten, maar kan voor patiënten van alle leeftijden nuttig zijn. De training is voor iedereen beschikbaar op Kanker.nl.

Gespreksvaardigheden belangrijk

"Dit onderzoek past in ontwikkelingen van de laatste jaren waarin we onderzoek doen naar de vraag hoe we patiënten beter kunnen toerusten om goede keuzes te maken binnen de gezondheidszorg", licht NIVEL-onderzoeker Janneke Noordman toe. Hiermee is het een van de eerste initiatieven om naast professionals ook patiënten gespreksvaardigheden aan te leren. "We zijn er van overtuigd dat gespreksvaardigheden voor beide partijen even belangrijk zijn", aldus Noordman.