1 op de 5 kinderen niet naar de tandarts voor controle

Zilveren Kruis onderzocht het tandartsbezoek onder kinderen tussen 2 en 18 jaar oud in de periode december 2014 tot en met januari 2016. In totaal ging 20 procent van alle kinderen in deze leeftijdsgroep niet op controle bij de tandarts.

Ook blijken er grote regionale verschillen te zijn. Met name in de regio’s Zeeuws Vlaanderen, ’t Gooi en bijvoorbeeld de steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is het verzuim het hoogst. Het laagst is het verzuim in delen van Noord-Brabant, Gelderland, Limburg en Drenthe.

Geen eigen risico

Alhoewel de redenen van het verzuim niet zijn onderzocht, hebben de zorgverzekeraar en de tandartsen wel een idee. Tandartsbezoek van kinderen wordt vanuit de basisverzekering vergoed zonder eigen bijdragen of eigen risico. Uit het Nationaal Zorgonderzoek dat onlangs is uitgevoerd, blijkt dat ruim twee op de vijf Nederlanders hier niet van op de hoogte zijn. Of ouders hebben zelf geen tandartsverzekering en gaan dan ook niet met hun kind naar de tandarts.

Wolter Brands, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), vult aan: "Dit zijn zorgwekkende cijfers. Van een gezond gebit heb je een leven lang plezier. Zelf goed voor je tanden zorgen én elk jaar op controle naar de tandarts is daarvoor de basis. Daar heeft ieder kind recht op."

Oplossingen nodig

Zilveren Kruis en de (KNMT) willen graag meer kinderen op controle krijgen, onder andere door meer voorlichting over mondzorg te geven. In het voorjaar gaan ze kijken hoe het tandartsbezoek door de jeugd kan worden gestimuleerd. Ze nodigen andere partijen zoals consultatiebureaus en andere zorgverleners uit zich daarbij aan te sluiten.