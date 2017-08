Bijna 1 op de 5 jonge kinderen lijdt aan gehoorverlies

Gehoorverlies is wereldwijd een groot probleem en is vaak onomkeerbaar. Op jonge leeftijd kan het kinderen belemmeren in hun ontwikkeling en dit kan leiden tot minder goede prestaties op school. Uit de landelijke gehoorscreening blijkt dat een kleine groep kinderen wordt geboren met gehoorverlies. Maar het lijkt erop dat een veel grotere groep kinderen al op jonge leeftijd blijvend gehoorverlies oploopt.

De onderzoekers namen bij ruim 5.000 kinderen een gehoortest af. In totaal had 17,5 procent een vorm van gehoorverlies. Bij een deel van de kinderen gaat het om een tijdelijk verlies dat meestal wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld een verkoudheid of oorontsteking. Maar waarschijnlijk heeft bijna 8 procent van de kinderen permanent gehoorverlies (tenminste 15 dB).

Alarmerend groot aantal

"Hoewel het bij de meeste kinderen om kleine gehoorverliezen gaat, waar zij zelf in dit stadium misschien nog niet zoveel van merken, is het aantal jonge kinderen dat hiermee te maken heeft alarmerend groot. Zeker als je bedenkt dat de pubertijd, waarin wij verwachten dat zij mogelijk gehoorschade oplopen door harde muziek in de discotheek of op muziekfestivals, nog moet komen. Ook zien wij een duidelijke relatie tussen het doormaken van veel oorontsteking op jonge leeftijd en krijgen van permanente gehoorschade", zegt onderzoeker Carlijn le Clercq.

De wetenschappelijke publicatie is online te lezen op de website van tijdschrift JAMA Otolaryngology – Head & Neck Surgery. De studie is onderdeel van Generation R. Dit bevolkingsonderzoek volgt de groei, ontwikkeling en gezondheid van Rotterdamse kinderen vanaf de vroege zwangerschap tot de jonge volwassenheid.