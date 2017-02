'Vitamine D populairste supplement'

De afgelopen weken werden duizenden stemmen voor de verkiezing uitgebracht. Deelnemers konden online en op de Nationale Gezondheidsbeurs een stem uitbrengen op hun favoriete vitamine, mineraal of kruid. Multivitamine, visolie en probiotica werden ook veelvuldig gekozen. Curcuma werd als kruid het meest aangevinkt.

Werken aan gezondheid

Stemmers konden aangeven wat de reden is voor het gebruik van voedingssupplementen. 33 procent geeft 'werken aan de algemene gezondheid' aan, terwijl 20 procent een 'betere weerstand' nastreeft. 11 procent neemt een supplement met 'een specifiek doel, zoals sterke botten, betere stoelgang of een beter geheugen'. Dit is de Top 5 van de Supplement van het Jaar verkiezing:

1. Vitamine D

2. Magnesium

3. Multivitamine

4. Visolie

5. Probiotica

Probiotica

Voormalig topatleet Gregory Sedoc maakte de uitslag bekend op de Gezondheidsbeurs. Hij reageerde enthousiast op de uitslag: "Ik heb ook gestemd. Mijn favoriete supplement is probiotica. Ik heb deze gekozen omdat dit echt een onderschat supplement is voor je algehele gezondheid. Maar daarnaast is vooral voor donkere mensen vitamine D belangrijk. Wij mogen veel hoger zitten in de vitamine D en ik raad het vooral donkere mensen aan meer te gebruiken. Probiotica innemen in de ochtend is voor veel mensen belangrijk om de darmen goed te laten functioneren."