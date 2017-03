Bloeddruk bij hart kan verschillen van bloeddruk bovenarm

In zijn promotieonderzoek heeft Eeftinck Schattenkerk nieuwe technieken gebruikt om de kennis over hoge bloeddruk te vergroten en de zorg voor patiënten te verbeteren. Hij besteedt aandacht aan de centrale bloeddruk. Deze bloeddruk nabij het hart, voorspelt hart- en vaatziekten beter dan de bovenarmbloeddruk. Deze kennis is van belang omdat behandelingen die van invloed zijn op het hart waarschijnlijk neveneffecten hebben op de centrale bloeddruk.

Verschillen

Het hart speelt een belangrijke rol speelt in de centrale bloeddruk. Jongvolwassen met een te hoge systolische bloeddruk (hoogste druk in de slagader, het eerste getal van de bloeddrukmeting) gemeten aan de bovenarm kunnen een normale centrale bloeddruk hebben, dit is met name het geval bij mannen.

Verder constateert Eeftinck Schattenkerk dat er aanzienlijke verschillen in de centrale bloeddruk bestaan tussen personen uit verschillende etnische groepen, zowel in de hoogte van de centrale bloeddruk als in het verschil met de bovenarmsbloeddruk.

Risico's

Bij patiënten met een klein verschil tussen de bovenarms en de centrale bloeddruk lopen het risico op onderbehandeling op basis van de bovenarmbloeddruk. Het tegenovergestelde is het geval bij jongvolwassen. Centrale bloeddrukmetingen kunnen in dergelijke patiëntengroepen van toegevoegde waarde zijn om de behandeling te sturen.

Daan Eeftinck Schattenkerk promoveert op 7 maart 2017.